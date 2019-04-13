Петропавловск-Камчатский, 13 апреля, 2019, 11:05 — ИА Регнум. У берегов Камчатки в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

Андрей ИА Красная Весна Карта полуострова Камчатка. Центр и юг.

Подземные толчки были зафиксированы в точке с координатами: 51°28' северной широты и 158°97' восточной долготы. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров.

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 200 километрах южнее Петропавловска-Камчатского.

Угроза цунами не объявлялась. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.