Маунтин-Вью, США, 13 апреля, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Большинство интернет-сайтов гостиниц при бронировании непреднамеренно передаёт личную информацию номеров третьим лицам, показало исследование эксперта по кибербезопасности компании Symantec. Отчёт опубликован на сайте компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Не болтай!

Эксперт Symantec Кэнд Уэст протестировал 1500 сайтов гостиниц, расположенных в 54 странах, для того, чтобы определить их уровень уязвимости для кибератак. Он обнаружил, что только каждый третий сайт для бронирования номеров обеспечивает достаточный уровень защиты личных данных.

Уэст отметил, что данные, которые могут утечь вследствие уязвимости сайтов гостиниц, включают не только контактную информацию постояльцев (номер телефона, адрес электронной почты), но и их паспортные данные, а также некоторую информацию о банковских картах.

Эксперт рассказал, что представителям отелей, сайты которых оказались уязвимы для кибератак, были разосланы соответствующие уведомления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в администрации американской гостиничной сети Marriott International рассказали о хакерской атаке на серверы компании, приведшей к утечке личных данных 500 млн клиентов.