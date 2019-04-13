Москва, 13 апреля, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Международная платежная система Visa с сегодняшнего дня, 13 апреля, увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода по картам российских банков — с 1 тысячи рублей, до 3 тысяч рублей.

Цитата из мф Золотая антилопа. Реж. Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

Напомним, что международная платёжная система Visa ещё в середине марта обещала повысить лимит платежа без ввода пин-кода, так как популярность безналичных платежей в России быстро растёт.

Дело в том, что лимит по бесконтактным платежам в России не повышался уже пять лет и составляет 1 тысячу рублей. Повышение лимита по картам Visa не означает, что все пользователи этих карт в России теперь могут расплачиваться за покупку до 3 тысяч рублей без ввода пин-кода. Дело в том, что окончательное решение об увеличении лимита принимает банк-эквайер.

Банки должны будут постепенно настроить свои системы на увеличение данного лимита. Дополнительных нагрузок на инфраструктуру это не требует.