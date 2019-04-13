Донецк, 13 апреля, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Мирная жительница была ранена в результате обстрелов территории Донецкой Народной республики военнослужащими Украины. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Сообщается, что утром 13 апреля военнослужащие Украины, в очередной раз нарушив режим прекращения огня, обстреляли с применением миномётов, гранатомётов, крупнокалиберного стрелкового, стрелкового и снайперского вооружения посёлок Александровка.

В результате обстрелов осколочное ранение в брюшную полость получила жительница посёлка Александровка 1966 года рождения. Пострадавшая была госпитализирована в Центральную городскую больницу № 14 города Донецк.

Также сообщается, что в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали три жилых дома в посёлке Александровка. У одного из строений сгорела крыша, у двух других были повреждены остекление, стена и кровля.

Кроме того, в результате повреждения линии электропередач было прекращено энергоснабжение в 15 жилых домах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 23 случаях нарушения режима перемирия со стороны ВСУ.