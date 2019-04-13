Киев, 13 апреля, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Украинские эксперты и политики сегодня, 13 апреля, обсуждают состоявшиеся накануне визиты в Париж кандидатов в президенты страны Петр Порошенко и Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

«Вот это мы, конечно, отстояли свой суверенитет. Кандидаты в президенты летают на смотрины в Европу. Такого комплимента фантому собственной геополитической значимости Париж давно не получал. Молодец Макрон: пока в Белом доме будут думать, что делать с президентом, у которого в команде вызывающий ненависть у всей администрации Трампа Сергея Лещенко (журналист и депутат Верховной рады, сыгравший важную роль в деле Манафорта), а в Москве будут ждать парламентских выборов, хозяин Елисейского дворца попытается сыграть в «главного по Украине», — заявляет, в частности, дипломат, экс-сотрудник МИД Украины Олег Волошин.

Также он отмечает, что встреча Зеленского из всех западных лидеров именно с Эммануэлем Макроном — целиком логична в исторической перспективе.

«Дело в том, что с уходом Порошенко украинский политический ландшафт по линиям идеологического раскола начнёт все больше походить на такой же ландшафт в остальной Европе. Вместо деления на очень явную и эмоциональную, но все же ситуативную дихотомию «партия мира» — «партия войны» на первый план начнёт выходить спор между левыми либералами-глобалистами (а Макрон одно из лиц этого течения) и сторонниками консервативных ценностей», — комментирует Волошин.

ИА REGNUM напоминает, что на брифинге по итогам встречи с Макроном действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что ключевой темой встречи было урегулирование ситуации в Донбассе и обеспечение мира в стране.

В свою очередь, Зеленский также заявил, что встреча в Елисейском дворце прошла в «теплой атмосфере» и на ней обсуждалась ситуация в Донбассе.