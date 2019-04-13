Донецк, 13 апреля, 2019, 10:53 — ИА Регнум. 23 раза был нарушен режим прекращения огня за прошедшие сутки военнослужащими Украины. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна ВСУ

При обстрелах боевиками ВСУ применялось следующее вооружение: гранатомёты, гаубицы калибром 122 мм, вооружение БТР/БМП, миномёты калибром 120 мм и 82 мм, зенитные установки, ПТУР, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие.

Под обстрел со стороны ВСУ попали следующие населённые пункты ДНР: Горловка (посёлок шахты 6/7), Михайловка, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Васильевка, Крутая Балка, Спартак, Жабичево, Старомихайловка, Александровка, Докучаевск, Ленинское, Октябрь, Коминтерново, Саханка, Сосновское.

В результате обстрелов ВСУ были повреждены линии электропередач в районе посёлка Сосновское, вследствие чего без энергоснабжения остались жители посёлков Сосновское и Набережное.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате длительного обстрела военнослужащими Украины населённого пункта Крутая Балка были приостановлены ремонтно-строительные работы по устранению прорыва на Южно-Донбасском водоводе. В результате без воды остались около 10 тысяч человек в посёлках Докучаевск и Еленовка.

Общее количество боеприпасов, выпущенных боевиками ВСУ по территории ДНР составило 476 единиц.