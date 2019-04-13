Вашингтон, 13 апреля, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Общие затраты на платные услуги в неигровых мобильных приложениях в App Store и Google Play в первом квартале 2019 года выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщается в отчёте Sensor Tower.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Смартфон

Аналитики компании посчитали, что валовые потребительские расходы в магазинах приложений App Store и Google Play в первом квартале года составили около $19,5 млрд. В App Store было потрачено около $12,4 млрд, в Google Play — около $7,1 млрд.

Больше всего заработали разработчики приложения Tinder (около $260,7 млн). Приложение Netflix уступило лидерство впервые с 2016 года, заняв вторую строчку с доходом около $216,3 млн. Третье место заняло приложение TikTok, его разработчики получили около $188 млн.

Лидерами по количеству загрузок стали мессенджеры WhatsAp и Messenger Facebook, а также социальные сети TikTok, Facebook и Instagram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года эксперты Sensor Tower представили отчёт, согласно которому в 2018 году рынок мобильных приложений вырос на 22,7%.