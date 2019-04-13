* ИГ — запрещённая в России организация

Тюмень, 13 апреля, 2019, 10:26 — ИА Регнум. Следственное управление СК России по Тюменской области возбудило два уголовных дела после ликвидации двух членов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Тюмени. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM Исламист

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 12 апреля в одном из частных домов в Тюмени были обнаружены двое террористов. В районе был введён режим контртеррористической операции, жители близлежащих домов эвакуированы.

Террористам предложили сдаться, но те ответили стрельбой. Спецназ ФСБ пошёл на штурм и ликвидировал двух злоумышленников. В рядах силовиков пострадавших нет.

В доме, где находились террористы, найдены оружие, боеприпасы, взрывные устройства и религиозная литература. По данным ФСБ, ликвидированные боевики готовили теракты в местах массового скопления людей в Тюменской области.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям «Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Сотрудники СК уже осмотрели место происшествия. Назначен ряд экспертиз.