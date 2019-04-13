Киев, 13 апреля, 2019, 10:23 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае своей победы на выборах 21 апреля намерен продолжать сотрудничество с МВФ, потому что «МВФ является якорем реформ и означает макроэкономическую стабильность в стране».

(сс) ToNic-Pics Якорь

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова экс-министра экономики Украины Айвараса Абромавичюса, который в настоящий момент является советником Зеленского.

В частности, Абромавичюс сказал агентству, что Зеленский будет лоббировать отмену моратория на продажу сельскохозяйственных земель и изменение системы налогообложения частных предпринимателей. Также кандидат планирует сохранить независимость Национального банка Украины и оставить на должности Якова Смолия, который сейчас возглавляет НБУ.На вопрос журналистов о том, есть ли у Зеленского разрыв в доверии с инвесторами, Абромавичюс ответил так:

«Все в работе… Он новичок в политике и не отвечает на вопросы так, как хотелось бы слышать избирателям. Однако каждый день Зеленский делает новые конкретные заявления».

ИА REGNUM напоминает, что 12 апреля в комментарии «Стране» Зеленский заявил, что в случае победы на выборах не намерен ссориться с МВФ.

В конце марта кандидат в президенты Украины провел переговоры с представителями Фонда:

«Мы говорили достаточно не дипломатично, панибратски. Я хотел понять: вам действительно так важно, чтобы наши люди помирали, чтобы у них не было возможности заплатить эти тарифы? Давайте честно признаемся? Они сказали «нет». Важно лишь одно: есть договоренности, государство обязано платить по счетам. Им не важно, где вы взяли деньги».