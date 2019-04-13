Донецк, 13 апреля, 2019, 09:48 — ИА Регнум. В населенных пунктах Докучаевск и Еленовка в Донецкой Народной Республике без водоснабжения остались более 10 тыс. человек из-за остановки насосной станции для проведения плановых работ. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля украинские боевики открыли огонь по району населенного пункта Крутая Балка в ДНР, где проводились ремонтные работы на Южно-Донбасском водоводе. Из-за обстрела работы пришлось приостановить.

В рамках этих работ и была остановлена насосная станция первого подъёма Южно-Донбасского водовода.

«Вследствие остановки насосной станции без водоснабжения остались 9260 абонентов Докучаевска и 930 абонентов Еленовки. В связи с интенсивными боевыми действиями в районе проведения плановых работ восстановление водоснабжения запланировано на 13 апреля», — сообщает МЧС ДНР.