Орландо, США, 13 апреля, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Легковой автомобиль был протаранен поездом в городе Орландо в американском штате Флорида. Об этом 13 апреля сообщила полиция Орландо на своей странице в Twitter.

Fotoworkshop4You Железная дорога

По предварительной информации, авария произошла на железнодорожном переезде. Водитель на внедорожнике успел выехать на переезд за секунду до того, как опустился шлагбаум. Вместо того, чтобы пропустить поезд, не выезжая на железнодорожное полотно, водитель продолжил движение и выехал на рельсы, где автомобиль был сбит проходящим поездом.

Водитель внедорожника получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.

В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии на железнодорожном переезде в провинции Лопбури в Таиланде. В результате столкновения микроавтобуса и поезда погибли шесть человек, ещё девять получили травмы.