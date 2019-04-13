Севастополь, 13 апреля, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Боевые корабли российского Черноморского флота выходили в море для тренировок во время проведения морских учений военного блока НАТО «Морской щит — 2019». Об этом сегодня, 13 апреля, сообщила пресс-служба Черноморского флота России.

Mil.ru Черноморский флот РФ

Отряд кораблей Черноморского флота выдвинулся в западные районы Чёрного моря, где осуществлял контроль и мониторинг подводной, надводной и воздушной обстановки в секторе. В состав группы вошли: большой ракетный катер «Шуя», малый ракетный катер «Р-60», малый противолодочный корабль «Суздалец» и противодиверсионный катер «Кинель», а также другие корабли.

Также отрабатывалась погрузка на десантный корабль подразделений морской пехоты, выход бронетранспортёров на воду для десантирования.

«Подразделения морской пехоты произвели погрузку бронетранспортеров и личного состава на большой десантный корабль «Азов», выполнили переход в район, где отработали выход БТР на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья», — сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Всё это проводилось на фоне морских учений военного блока НАТО «Морской щит — 2019». В штабе Черноморского флота назвали это «хорошим подспорьем».

«Мероприятия боевой подготовки проходят на фоне учения военно-морских сил НАТО «Морской щит», которое послужило хорошим подспорьем для отработки учебно-боевых задач в условиях реальной обстановки», — отметили в пресс-службе.