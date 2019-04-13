Финикс , США, 13 апреля, 2019, 09:07 — ИА Регнум. В аэропорту американского города Финикс (США, штат Аризона) пассажир рейса №1346 авиакомпании American Airlines после посадки самолета выпрыгнул на взлетно-посадочную полосу. Об этом накануне, 12 апреля, сообщает Fox News со ссылкой на заявление местной полиции.

(сс) LoadedAaron Самолет авиакомпании American Airlines

Самолет летел в Финикс из Миннеаполиса (штат Миннесота). По данным полиции, 25-летний мужчина вёл себя довольно странно во время полета. В частности, он «в случайном порядке дотрагивался до лиц других пассажиров» и брызгал их неизвестной жидкостью из пульверизатора. Экипаж перевел неспокойного пассажира в переднюю часть самолета, чтобы он вышел раньше остальных пассажиров.

Когда же самолет приземлился в международном аэропорту Финикс-Скай-Харбор, неспокойный пассажир, ожидая, пока откроется основная дверь, открыл служебную дверь и выпрыгнул с другой стороны самолета на взлетно-посадочную полосу.

В итоге мужчина был взят под стражу и госпитализирован с травмами, полученными после прыжка из самолета. Никто из других пассажиров и членов экипажа не пострадал. Работа аэропорта нарушена не была.