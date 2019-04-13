Менло-Парк, США, 13 апреля, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Бета-тестеры мессенджера WhatsApp тестируют функцию, позволяющую скрывать нежелательные чаты. Об этом сообщает 9to5google.

(сс) antonbe Whatsapp

Одной из особенностей мессенджера WhatsApp является возможность произвольного добавления пользователей в групповые чаты. При выходе из чата всем участникам группы рассылается соответствующее уведомление, чего иногда хочется избежать.

В бета-версии WhatsApp (2.19.101) для устройств на базе операционной системы Android тестируется функция, которая позволит полностью скрыть групповой чат, не выходя из него. После архивации чата все сообщения, связанные с ним, перестанут отображаться в мессенджере, а сам чат будет скрыт в специальном подменю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в Индии был запущен сервис Checkpoint Tipline, позволяющий проверять достоверность сообщений, полученных в мессенджере WhatsApp.