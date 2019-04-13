Сан-Хосе, США, 13 апреля, 2019, 08:49 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» проиграл хоккеистам «Вегас Голден Найтс» во втором матче серии первого раунда плей-офф финала НХЛ текущего сезона.

(сс) mark6mauno Эмблема хоккейного клуба «Вегас Голден Найтс»

Встреча прошла на льду «эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе и закончилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

«Вегас» ошеломительно начал игру, забив три шайбы в течение 5 минут, отличились Коди Икин (1-я минута), Колин Миллер (5-я в большинстве) и Макс Пасиоретти (7-я).

На это хозяева ответили не менее ошеломительной концовкой первого периода, отыграв все три гола за 2 минуты игрового времени. У «Шаркс» отличились Лон Кутюр (17-я при игре 4×4), Эрик Карлссон (18-я в большинстве) и Джо Торнтон (20-я).

Затем в начале второго периода форвард «Вегаса» Маркс Стоун (22-я) сначала вывел свой клуб вперед, а в середине третьего его коллега по клубу Вильям Карлссон (48-я в большинстве) окончательно закрепил преимущество своей команды и установил итоговый счет на табло.

Отметим, по итогам игры счет в серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс» стал 1:1.