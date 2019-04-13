Москва, 13 апреля, 2019, 08:36 — ИА Регнум. Прохладная погода ожидается в эти выходные, 13 и 14 апреля, в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

Днём 13 и 13 апреля воздух в Москве прогреется до +6…+8 градусов. При этом в субботу, 13 апреля, возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. 14 апреля осадков не ожидается.

Ночью температура воздуха упадёт до 0…-1 градусов, а 14 апреля может похолодать до — 2 градусов. В выходные дни будет дуть преимущественно северо-восточный ветер, силой 5−10 м/с. Скорость отдельных порывов ветра может достигать 15 м/с.

Атмосферное давление днём 13 апреля составит 753 мм рт. ст., 14 апреля — 756 мм рт. ст.

Кроме того, в Москве 13 апреля с 09:00 объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Потенциально опасная погода сохранится, по прогнозам синоптиков, в течение 12 часов, до 21:00 13 апреля.

Ранее ИА REGNUM сообщало об антициклоне, который, как ожидается, принесёт в Москву похолодание.