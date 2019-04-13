Торонто, Канада, 13 апреля, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Слушание Департамента безопасности игроков НХЛ по инциденту участием российского нападающего хоккейного клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтинг» Никиты Кучерова назначено на 14 апреля, сообщает 13 апреля официальный сайт лиги.

(сс) arctic_whirlwind Никита Кучеров

Также сообщается, что несмотря на полученное в матче Кучеровым удаление до конца игры, Департамент безопасности игроков будет рассматривать данный инцидент и оставляет за собой право вносить коррективы в решение арбитров встречи.

Отметим, во втором матче серии первого раунда плей-офф клуба «Тампа-Бэй Лайтинг» с командой «Коламбус Блю Джекетс» (5:1 в пользу «Коламбуса») российский нападающий за 4 минуты до финальной сирены нанес удар головой стоящему на коленях и не владеющему шайбой финскому защитнику «Коламбуса» Маркусу Нутиваару, за что был удален со льда до конца матча.