Нью-Йорк, США, 13 апреля, 2019, 08:01 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл команду «Питтсбург Пингвинз» в втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

(сс) Michael Miller Джошуа Бэйли в составе хоккейного клуба «Нью-Йорк А́йлендерс»

Встреча прошла на льду «Нассау Колизеума» в Нью-Йорке и закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей голы на счету Энтони Бовилье (34-я минута), Джордана Эберле (48-я) и Джошуа Бэйли (52-я).

Единственную шайбу у «Питссбурга» забросил защитник Эрик Гудбрансон (31-я), ему удачно ассистировал российский нападающий команды Евгений Малкин.

Отметим, по итогам игры «Айлендерс» ведут в серии со счетом 2:0. Следующая игра первого раунда плей-офф Кубка Стэнли нынешнего сезона состоится 14 апреля в Питссбурге.