«Лион» уступил «Нанту» в матче Лиги 1
Нант, Франция, 13 апреля, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Лион» потерпел поражение от команды «Нант» в матче 32-го тура Лиги 1 французского футбольного чемпионата.
Игра проходила на поле стадиона «Ля Божуара» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Счет в матче отрыл форвард хозяев Калифа Кулибали (11-я минута), на что ещё до первого перерыва хавбек гостей смог ответить точным ударом (41-я) и сравнять счет в матче. Однако удержать равновесие в матче гостям не удалось, на 83-й минуте бельгийский нападающий «Нанта» Антони Лимбомбе вывел свой клуб вперед и этим поставил точку в матче.
Отметим, по итогам игры «Лион», потерпевший второе поражение в чемпионате Франции подряд, сохранил свое третье место в турнирной таблице Лиги 1 с 56 очками в активе. «Нант» с 34 очками на пятнадцатом месте.