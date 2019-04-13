Нант, Франция, 13 апреля, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Лион» потерпел поражение от команды «Нант» в матче 32-го тура Лиги 1 французского футбольного чемпионата.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж. Борис Дежкин. 1974. СССР Решающий

Игра проходила на поле стадиона «Ля Божуара» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Счет в матче отрыл форвард хозяев Калифа Кулибали (11-я минута), на что ещё до первого перерыва хавбек гостей смог ответить точным ударом (41-я) и сравнять счет в матче. Однако удержать равновесие в матче гостям не удалось, на 83-й минуте бельгийский нападающий «Нанта» Антони Лимбомбе вывел свой клуб вперед и этим поставил точку в матче.

Отметим, по итогам игры «Лион», потерпевший второе поражение в чемпионате Франции подряд, сохранил свое третье место в турнирной таблице Лиги 1 с 56 очками в активе. «Нант» с 34 очками на пятнадцатом месте.