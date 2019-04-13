Бангкок, 13 апреля, 2019, 07:24 — ИА Регнум. Крупный пожар прервал празднование Сонгкрана (буддистского нового года) на набережной острова Пхукет в Таиланде. Об этом 12 апреля сообщил новостной интернет-портал Thaiger.

(сс) null0 Пожарные Тайланда

Пожар произошёл в результате короткого замыкания в придорожном трансформаторной будке вечером 12 апреля, в самый разгар праздника на морской набережной района Патонг на острове Пхукет. В это время здесь происходили традиционные для праздника Сонгкран водные баталии.

Пламя охватило сразу несколько зданий, в том числе придорожные магазины и кафе, но людям удалось покинуть места возгорания до прибытия пожарных. В результате пожара никто не пострадал.

Полиция оперативно перекрыла от празднующих часть набережной, улицу Бангла, являющуюся эпицентром праздника, и так называемый «Banana Wolk» — популярное место для прогулок. Подъехавшие пожарные боролись с огнём около часа. К тушению пожара были привлечены две спецмашины.

Начато расследование причин пожара.

Ранее, по информации портал Thaiger, произошло возгорание в одной из гостиниц города Бангкок в Таиланде. В результате возникшего пожара погибли три человека.