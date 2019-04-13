* ИГ — запрещённая в России организация

Тюмень, 13 апреля, 2019, 07:22 — ИА Регнум. В ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены два участника террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает Национальный контртеррористический комитет.

Nac.gov.ru ФСБ в Тюмени

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники Федеральной службы безопасности получили оперативную информацию о том, что в частном доме по улице Новоселов в Тюмени находятся сторонники ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Жители близлежащих домов были эвакуированы в ближайшую школу. Дом, в котором находились террористы, окружён. На предложение сдаться террористы ответили огнём. Тогда спецназ ФСБ пошел на штурм.

Оба террориста были ликвидированы. В рядах силовиков никто не пострадал.

По данным ФСБ, ликвидированные террористы готовили теракт на территории Тюменской области.