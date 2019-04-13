Иерусалим, 13 апреля, 2019, 07:23 — ИА Регнум. Израильский космический аппарат «Берешит» потерпел крушение при попытке посадки на Луну из-за технического сбоя в одном из компонентов главного двигателя. Об этом сообщает пресс-служба компании-разработчика аппарата SpaceIL.

(сс) אמא של גולן Модель израильского космического аппарата «Берешит»

В частной ракетно-космической компании SpaceIL, создавшей космический аппарат «Берешит», собрали предварительную информацию о крушении лунного зонда.

«Наши инженеры считают, что главный двигатель отключился из-за технического сбоя в одном из компонентов. Это сделало невозможным замедление скорости сближения с Луной. Двигатель был перезапущен, однако аппарат уже развил слишком высокую скорость, которая не позволила совершить мягкую посадку», — отметили в пресс-службе SpaceIL.

По предварительной информации, технические проблемы возникли, когда аппарат находился в 14 км над поверхностью Луны. Связь с зондом была потеряна, когда он находился в 150 метрах от поверхности. К этому времени скорость космического аппарата составляла около 500 км/ч, что сделало мягкую посадку невозможной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля израильский космический аппарат «Берешит» успешно вышел на окололунную орбиту.

11 апреля лунный зонд потерпел крушение при попытке посадки на поверхность Луны.