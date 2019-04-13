Нюрнберг, Германия, 13 апреля, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Футбольный клубы «Нюрнберг» и «Шальке» сыграли в ничью в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги.

John Fischer Футбол

Игра, проходившая на пол стадиона «Грундиг» в Нюрнберге, завершилась с ничейным счетом 1:1.

Первого гола пришлось ждать до 82-й минуты встречи, когда японский форвард хозяев Юя Кубо поразил ворота соперника и дал своей команде повод надеяться на победу. Однако этим надеждам сбыться было не суждено, так как на 85-й минуте защитник гостей Матия Настасич сравнял счет, приведя его к итоговому результату.

Отметим, по итогам игры «Шальке» с 27 очками находится на четырнадцатом месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Нюрнберг» с 18 очками на предпоследней, семнадцатой позиции.