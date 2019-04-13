Вашингтон, 13 апреля, 2019, 05:53 — ИА Регнум. Правительство Греции намерено заключить соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) о досрочном погашении около половины суммы кредитов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в МВФ.

(сс) Javier Ignacio Acuña Ditzel Главное здание МВФ в Вашингтоне

По его словам, Греция в настоящее время ведет переговоры о заключении соглашения о досрочном частичном погашении долга. Он подчеркнул, что этому пытались воспрепятствовать Германия и Нидерланды.

«Соглашение с МВФ будет одобрено в эти выходные… Греция собирается погасить около половины своего долга — примерно четыре — пять миллиардов евро», — заявил источник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о намерениях Греции досрочно погасить задолженность перед МВФ заявил глава греческого минфина Эвклид Цакалотос. По его словам, Греция собирается срочно перекредитоваться под меньший процент и досрочно погасить свою задолженность перед фондом.