Москва, 13 апреля, 2019, 05:28 — ИА Регнум. Выход художественного фильма об Афганской войне «Братство» Павла Лунгина в прокат произойдёт после Дня Победы, сообщил режиссёр, передает Пятый канал.

Цитата из к/ф «Братство». реж. Павел Лунгин. 2019. Россия В Афганистане

«Думаю, что можно выпустить 10 или 12 мая. Если это действительно такая символичная дата (9 мая), я не хочу прорываться туда лбом», — заявил Лунгин.

Это заявление сделано на фоне критики фильма, в том числе со стороны служивших в Афганистане военных. Сам же режиссёр оценивает свою картину как честный фильм «для молодежи».

Картина получила прокатное удостоверение. По словам российского министра культуры Владимира Мединского, премьера фильма не будет привязана ко Дню Победы, и тем самым будет снято «общественное напряжение».