Буэнос-Айрес, 13 апреля, 2019, 05:29 — ИА Регнум. Аргентина решила выйти из состава Союза южноамериканских наций (УНАСУР) из-за несогласия с политикой внутри организации, сообщает агентство Reuters.

(сс) Herivelto Batista. Ministério das Comunicações Представители Аргентины на съезде Союза южноамериканских наций (УНАСУР) в 2011 году

Отмечается, что сообщение о выходе Аргентины из организации передали представители аргентинского МИД Элизе Тротта Гамус, которая в настоящее время представляет американского оппозиционера Хуана Гуайдо в стране. Одной из причин выхода Аргентины из УНАСУР называется недостаточная работа организации по преодолению политического кризиса в Венесуэле.

Ранее, в марте 2019 года, лидеры Аргентины, Бразилии, Чили, Колумбии, Эквадора, Парагвая и Перу подписали декларацию о создании новой региональной организации в Латинской Америке взамен УНАСУР.