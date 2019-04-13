Санья, Китай, 13 апреля, 2019, 05:18 — ИА Регнум. Гражданина России Юрия Пасканного наградили власти китайского города Санья званием «лучшего туриста» за спасение жизни утопающего жителя КНР, сообщил представитель туристической фирмы «Санья Холлидэй» Павел Ясычков.

Пляж Дадунхай на о. Хайнань. Китай

Он рассказал, что инцидент произошел 23 марта в бухте Дадунхай. Пасканный на пляже увидел, что двое спасателей пытаются вытащить мужчину из воды, однако им не хватало сил. Российский турист решил помочь спасателям и помог вынести мужчину на берег. Уже на берегу Пасканный обнаружил, что мужчина не дышит.

«Оказалось, что еще в школе в советское время их обучали правилам оказания первой помощи в подобных случаях, и Юрий до сих пор помнит, как правильно это делать», — цитирует представителя турфирмы РИА Новости.

Российский гражданин сделал пострадавшему искусственное дыхание, после чего у мужчины забилось сердце и он снова начал дышать. Убедившись, что с пострадавшим все в порядке, российский турист вместе с супругой ушел. Позднее в знак благодарности местные власти присвоили ему специальное звание «лучшего туриста».