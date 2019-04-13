Вашингтон, 13 апреля, 2019, 05:09 — ИА Регнум. На охрану главы Facebook Марка Цукерберга, а также членов его семьи в минувшем году американской компании было потрачено $22,6 млн, передает CNBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цукерберг

Соответствующая информация содержится в документах компании, поданных в американскую федеральную комиссию по ценным бумагам и биржам.

В документах указано, что зарплата Цукерберга в Facebook за год составляет один доллар. Между тем его расходы на охрану во время работы идут из фонда компании.

Львиная доля суммы ($20 млн) пошла на обеспечение личной безопасности Цукерберга во время его работы — в поездках и дома. Сюда же вошли расходы на охрану его близких.

Оставшаяся сумма потрачена на расходы по использованию им личного авиатранспорта. Все эти расходы — на охрану и на перелеты — заметно увеличились по сравнению с 2017 годом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 г. Цукерберг заявил, что Facebook работает в «условиях войны».

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