Москва, 13 апреля, 2019, 04:53 — ИА Регнум. Спасатели вытащили из воды мужчину, ранее упавшего в Москва-реку в столичном районе Хамовники, сообщает пресс-служба московского управления МЧС РФ.

61.mchs.gov.ru Сотрудники МЧС

Сообщается, что в районе 2:28 по московскому времени спасатели получили информацию об упавшем в реку мужчине. Инцидент произошел в районе дома № 5 на Пречистенской набережной. Спасатели оперативно вытащили мужчину из воды и передали его скорой помощи для обследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта двое мужчин и ребенок провалились под лед в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Отмечалось, что мужчины и девочка вышли погулять на лед, несмотря на запреты. Один из мужчин погиб, второй мужчина и девочка были госпитализированы.