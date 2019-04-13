Южно-Сахалинск, 13 апреля, 2019, 04:46 — ИА Регнум. На продуктовом складе в Южно-Сахалинске произошел пожар, передает АСТВ.

61.mchs.gov.ru Пожарные

Сообщается, что информация о пожаре на продуктовом складе по улице Украинской поступила спасателям в 03:37 по местному времени (19:37 по московскому). Огнем была охвачена площадь около 450 квадратных метров.

Пожар был локализован к 4:24, однако в настоящее время ликвидация возгорания продолжается. В тушении огня принимают участие 12 человек личного состава и три единицы спецтехники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в подмосковных Люберцах произошел пожар в ангаре с запчастями. Огнем была охвачена площадь около 450 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было.