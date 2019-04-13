Токио, 13 апреля, 2019, 04:30 — ИА Регнум. Военнослужащие армии США вывозят 37 тыс. кубометров песка и земли с базы Йокота, которая находится в японской префектуре Токио, передает телеканал NHK.

(сс) Kuruman База Йокота

Сообщается, что на военной базе в Йокоте строится дорога, в связи с чем военнослужащие вывозят выкопанный песок и землю на территорию центра связи армии США, который находится в префектуре Сайтама. В городе Токородзава, куда американские военные вывозят землю, местные жители протестуют против использования американского центра связи не по прямому назначению.

Глава отдела по взаимодействию с базами США городской администрации Тоситака Одати выразил сожаление, что американские военные не учли интересов местных жителей. В свою очередь, он пообещал продолжать беспокоиться о безопасности населения города.