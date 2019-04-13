Вашингтон, 13 апреля, 2019, 04:20 — ИА Регнум. Мужчина был задержан после вызывающего поступка у здания Белого дома, сообщают спецслужбы в соцсети.

(сс) angela n Белый дом

Человек в инвалидной коляске был задержан у северного забора здания американской администрации. В ходе акции на мужчине загорелась куртка. Правоохранители прервали эту акцию, потушив тлеющую одежду.

Ему оказали первую помощь и госпитализировали с неопасными для жизни ожогами.