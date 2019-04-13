Оттава, 13 апреля, 2019, 04:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил израильского коллегу Биньямина Нетаньяху с победой его партии на парламентских выборах, сообщает пресс-служба канадского правительства.

Women Deliver Джастин Трюдо

В своем поздравлении Трюдо пожелал Израилю продвинуться в вопросе формирования коалиционного правительства. Также канадский премьер-министр пообещал поддерживать право Израиля на «мирное и безопасное проживание с соседями» и укрепить сотрудничество с новым правительством страны.

Напомним, 9 апреля партии Нетаньяху «Ликуд» одержала победу с минимальным перевесом над партией «Кахоль-Ливан» на парламентских выборах в Израиле.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля американский президент Дональд Трамп поздравил премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху с победой его партии на парламентских выборах. По словам Трампа, победа «Ликуда» дает «хороший шанс» на мирное урегулирование в Палестине.