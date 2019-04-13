Москва, 13 апреля, 2019, 04:02 — ИА Регнум. Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнёв освобождён от должности в связи с окончанием срока контракта, сообщили в пресс-службе «Газпрома».

Government.ru Кирилл Селезнёв, Дмитрий Медведев и Алексей Миллер

"Кирилл Селезнёв в связи с окончанием контракта освобожден от должности начальника департамента 314 и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз», — сообщили в пресс-службе.

Селезнёва назначили гендиректором ООО «РусХимАльянс», являющегося оператором проекта «Балтийского СПГ» (город Усть-Луга, Ленинградская область).

Вместо него департаментом 314 будет руководить Геннадий Сухов, занимавший до сих пор должность замглавы этого ведомства. Решение официально ещё не закреплено и будет принято на собрании Совета директоров «Газпрома».

Гендиректором «Газпром межрегионгаза» назначен Сергей Густов, до сир пор возглавлявший ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург».