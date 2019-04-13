Сантьяго, 13 апреля, 2019, 04:01 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не намерены выходить из борьбы за Венесуэлу, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в чилийскую столицу Сантьяго, сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свобода

«Соединенные Штаты и их союзники не выйдут из борьбы. Мы продолжим поддерживать венесуэльцев, отстаивающих демократию в своей стране», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, также в своем выступлении в Сантьяго Помпео предостерег страны Латинской Америки от сотрудничества с Россией. По его словам, Россия и Китай якобы вмешиваются во внутренние дела Боливарианской Республики. В связи с этим Помпео посоветовал странам Латинской Америки «остерегаться России».