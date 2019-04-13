Вашингтон, 13 апреля, 2019, 03:44 — ИА Регнум. О наличии «плана Б» в случае введения санкций против государственных банков сообщил российский министр финансов Антон Силуанов на встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Maklay62 План «Б»

По словам Силуанова, вопрос антироссийских санкций беспокоит иностранных инвесторов, считающих экономику РФ стабильной, но опасающихся санкционных ограничений.

Силуанов отметил, что инвесторам он сообщил о «плане Б», который будет задействован, если введут санкции против российских госбанков. Составляющей такого плана являются меры по обеспечению расчетов для этих инвесторов в долларах или в национальной валюте, причем в том числе и в наличной форме расчета.

Напомним, Вашингтон намерен ввести новые антироссийские санкции, в том числе в отношении государственных банков: «Сбербанка», «Россельхозбанка», «Газпромбанка», ВТБ, ВЭБ.