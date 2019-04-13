Казань, 13 апреля, 2019, 03:37 — ИА Регнум. Один из сенаторов Татарии по итогам 2018 года стал богаче в 3,6 раза, а другой потерял свыше 0,5 млн рублей дохода. Совет Федерации опубликовал сведения о доходах членов верхней палаты Федерального собрания и их семей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

Сенатор от Татарии Ильдус Ахметзянов в 2018 году заработал существенно меньше, чем годом ранее — на 578 тыс. рублей (4 921 079,24 рубля в 2018 году против 5 499 839,09 рубля — в 2017 году), а доход супруги был номинальным — 32,16 рубля, хотя за 2017 год он и вовсе отсутствовал. Семья бывшего депутата Госсовета Татарии, бывшего главы Чистопольского района, ставшего сенатором в октябре 2014 года, по-прежнему не имеет в собственности никакого имущества. В пользовании сенатора и его второй половины всё тот же дом на 198,3 кв. м и квартира на 101,5 кв.м. Автопарк представлен автомобилем супруги — Toyota Land Cruiser 200, а сам сенатор владеет снегоходом и автоприцепом, что были и в 2017 году.

Его коллега Олег Морозов, представляющий исполнительный орган власти Татарии, в 2018 году, наоборот, существенно нарастил свои доходы относительно итогов 2017 года — 24 530 127,87 против 6 836 111,49 рубля. Рост составил почти в 3,6 раза. В декларации не уточняется, связан ли рост доходов с реализацией какого-либо имущества, но в составе того, чем владеет Морозов произошли некоторые изменения. Вместо двух земельных участков площадью 950 кв. м. и 503,1 кв. м у него появился один, но площадью 2011 кв. м (целевое назначение — под индивидуальное жилищное строительство). Изменилась и площадь дома, которым владеет бывший глава управления по внутренней политике администрации президента РФ, ставший сенатором в середине сентября 2015 года, — с 292,5 кв. м до 347,7 кв. м. Квартиры в собственности остались прежние — площадью 51,3 кв. м и 128,6 кв. м. В пользовании несовершеннолетнего ребёнка Олега Морозова остаётся квартира на 156,1 кв. м. Автопарк Морозова всё ещё пуст, как и годом ранее.

Для справки: средняя заработная плата в Татарии за 2018 год составляла 39,53 тыс. рублей.

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