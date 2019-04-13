Вашингтон, 13 апреля, 2019, 03:23 — ИА Регнум. Федеральное управление авиации США (ФАУ) провело трехчасовую встречу с представителями трех крупнейших американских авиакомпаний и представителями профсоюзов пилотов для обсуждения двух авиакатастроф с участием самолета Boeing 737 MAX, сообщает агентство Reuters.

(сс) pjs2005 Boeing 737 MAX

Сообщается, что представитель ФАУ Дэн Элвелл собрал встречу для того, чтобы узнать мнения авиакомпаний и пилотов, перед тем, как принять решение о возобновлении полетов авиалайнеров Boeing 737 MAX. Пилоты на встрече заявили, что необходимо обсудить множество вопросов по безопасности самолетов до того, как возобновят полеты. По их словам, еще рано делать выводы о безопасности 737 MAX.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля глава авиакорпорации Boeing Деннис Меленберг заявил, что обновление программного обеспечения для самолетов 737 MAX работает «как и задумывалось». Он подчеркнул, что лично принимал участие в испытательных полетах.