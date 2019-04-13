Лондон, 13 апреля, 2019, 03:16 — ИА Регнум. Отказ от курения в шесть раз эффективнее, когда человека поддерживают другие люди, сообщает Европейское общество кардиологов.

Винсент Ван Гог. Автопортрет с трубкой и соломенной шляпой. 1888

К таким выводам пришли учёные Имперского колледжа (Лондон) по итогам исследования о способах лечения никотиновой зависимости. Причина в том, что при попытке отказаться от курения человек, помимо того, что он борется с физиологической зависимостью от никотина, теряет привычный круг общения, например, на перекурах или деловых вечеринках.

В исследовании участвовали 222 человека. Их лечили от никотиновой зависимости четыре месяца. В эксперименте участвовали люди, которые поддерживали их — кому-то помогал курящий, а кому-то — некурящий партнёр. В результате 64% отказались от курения, и среди помощников также выросло число некурящих — до 75% с 55%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России около 22,5% граждан курят ежедневно. Больше всего курят люди в возрасте 40 — 50 лет.