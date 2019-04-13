Финикс , США, 13 апреля, 2019, 03:03 — ИА Регнум. Пассажир самолета компании American Airlines открыл дверь и выпрыгнул на взлетно-посадочную полосу сразу после приземления авиалайнера в американском Финиксе (штат Аризона), сообщает журнал U.S. News & World Report.

(сс) Erwan Hesry Томительное ожидание

Сообщается, что сразу после приземления мужчина начал трогать других пассажиров за лицо и поливать их некой жидкостью из бутылки, которая была у него с собой. Когда дебошира отвели в носовую часть самолета, он открыл дверь и выпрыгнул на асфальт. Он получил незначительные травмы, так как высота падения составила около трех метров. После произошедшего мужчина был арестован. В настоящее время полицейские затрудняются сказать, что за жидкость была у дебошира в бутылке.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта авиадебошира, устроившего в январе 2019 года драку на борту самолета Санкт-Петербург — Анталья, приговорили к шести месяцам колонии по статье о хулиганстве. Отмечалось, что во время полета пьяный пассажир угрожал бортпроводникам, а также ударил стюардессу.