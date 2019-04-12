Москва, 13 апреля, 2019, 02:53 — ИА Регнум. Обращение в Генпрокуратуру РФ направила член Совфеда Елена Мизулина по поводу фейковых новостей о йоге в СИЗО, сообщили в пресс-службе сенатора.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Генеральная прокуратура РФ

Мизулина просит генпрокурора проверить факт распространения информации, согласно которой она якобы потребовала запретить занятия йогой в СИЗО.

Сенатор просит удалить эти сообщения, а также ограничить доступ к ресурсам, которые распространяют эту информацию, если они не удалят ее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по поводу фейковой новости Мизулина уже обратилась в Роскомнадзор. Новость сообщала о том, что сенатор якобы инициировала запрет занятия йогой в СИЗО.