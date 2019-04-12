Вашингтон, 13 апреля, 2019, 02:51 — ИА Регнум. Убытки шести крупнейших фирм Великобритании от выхода страны из состава ЕС оцениваются в 348 миллионов фунтов стерлингов, сообщают эксперты агентства Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Сообщается, что самые большие убытки от Brexit понесет Королевский банк Шотландии, который намерен потратить на планирование мер в случае различных сценариев выхода Великобритании из ЕС от 100 до 150 млн фунтов стерлингов. Отмечается, что эти деньги банк планирует направить на новые лицензии в Евросоюзе, а также на перемещение своих активов в Амстердам.

Также потери банка HSBC составят около 137 млн фунтов стерлингов, а одна из крупнейших фармацевтических компаний страны AstraZeneca — около 30 млн фунтов стерлингов. Отмечается, что основные потери возникнут из-за переноса сроков Brexit на конец октября 2019 года. Компаниям придётся тратить средства на планирование различных сценариев выхода Великобритании из ЕС, так как в настоящее время в Соединённом Королевстве отсутствует конкретный план по Brexit.