Санкт-Петербург, 13 апреля, 2019, 02:38 — ИА Регнум. Два хоккеиста СКА перешли в американские клубы, сообщает пресс-служба петербургского хоккейного клуба.

Андрей Пронин ИА REGNUM Ледовый дворец

Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США). Они собираются играть в составе американских команд за Кубок Стэнли.

Если американские команды с их участием вылетят из кубка, то Гусев и Гавриков будут участвовать от России в чемпионате мира в Словакии.

Напомним, Кубок Стэнли ежегодно вручается победителю плей-оффНациональной хоккейной лиги (НХЛ).