Махачкала, 13 апреля, 2019, 02:31 — ИА Регнум. В результате столкновения двух легковых автомобилей в Дагестане погибли два человека, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

Сообщается, что авария произошла на автодороге «Кавказ», где столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП два человека погибли, еще трое получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. В настоящее время ведется выяснение причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в московском районе Печатники автомобиль наехал на препятствие. Пострадали два человека, один из которых оказался зажат в автомобиле.