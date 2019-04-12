Москва, 13 апреля, 2019, 02:24 — ИА Регнум. Штраф в размере три тысячи рублей назначен американской компании Facebook судом в Москве, сообщает РАПСИ.

(сс) Book Catalog Страшный приговор для компании

Судья мирового судебного участка № 422 признал американскую компанию виновной в хранении данных российских пользователей за границей. Facebook признана виновной в нарушении статьи 19.7 КоАП РФ, поскольку компания отказалась предоставить данные о локализации баз персональных данных российских пользователей.

«Назначить административному ответчику штраф в размере трёх тысяч рублей», — прозвучал приговор.

Отмечается, что на заседании не присутствовали представители Facebook, хотя и были приглашены. Они ответили письменно, что данные соцсети не сегментированы по географическому признаку.

Ранее Роскомнадзор уже направлял два запроса в Facebook на предоставление заверенной блок-схемы размещения рабочих мест, на которых хранятся личные данные пользователей, а также справки постановки на баланс и учёт.

Кроме того, компанию просили предоставить договор купли-продажи серверных мощностей, но должный ответ со стороны Facebook не был дан.