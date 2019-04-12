Москва, 13 апреля, 2019, 02:05 — ИА Регнум. В гаражном комплексе в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Moscow.mchs.ru Пожарные

Сообщается, что сигнал о возгорании поступил в 23:49 по московскому времени. Пожар произошел в кирпичном здании гаражного типа на улице Центральной деревни Кузнецово. Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров. К 0:59 мск пожар был ликвидирован, пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля на востоке Москвы произошел пожар в административном здании. Отмечалось, что в здании горели два этажа, на которых располагались кабинеты типографии и спортивный клуб. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.