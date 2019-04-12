Порошенко: Мы с Меркель поддерживаем пасхальное перемирие в Донбассе
Берлин, 13 апреля, 2019, 01:52 — ИА Регнум. Пасхальное перемирие, которое объявлено на линии разграничения Украины и ДНР и ЛНР с 18 апреля, поддержали украинский президент Пётр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, передаёт «112 Украина».
На встрече с Меркель президент Украины заявил, что «борется за возвращение мира на украинскую землю». Он сказал, что «мы вынуждены сегодня констатировать потери».
«И именно поэтому я очень признателен госпоже канцлеру, что в процессе сегодняшнего обсуждения мы поддержали «пасхальное» прекращение огня, которое должно вступить 18 апреля в силу при условии обеспечения его выполнения со стороны РФ», — добавил Порошенко.
Отметим, что Киев в очередной раз возлагает ответственность за развязанную им войну в Донбассе на Россию, не являющуюся стороной конфликта.
Читайте также: В марте небоевые потери ВСУ в ЛНР составили 32 человека — Марочко
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на встрече с Меркель в Берлине Порошенко заявил, что Киеву удалось «перевязать рану войны»«благодаря мировой поддержке». Он пообещал от имени Запада усилить антироссийские санкции за «невыполнение Минских соглашений».