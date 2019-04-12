Пхеньян, 13 апреля, 2019, 01:43 — ИА Регнум. Соединенным Штатам необходимо изменить подход в переговорах с КНДР до конца 2019 года, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын и Дональд Трамп на саммите в Ханое

Северокорейский лидер подчеркнул, что если США не изменят свой подход в переговорах, КНДР будут готовы вернуться к прежнему варианту отношений. По словам Ким Чен Ына, он готов встретиться с американским президентом Дональдом Трампом еще раз, если США всё же решатся на изменение своего подхода к переговорам.

«Что сейчас необходимо сделать США — отказаться от их текущих предложений и прийти к нам уже с новым предложением», — заявил северокорейский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что не намерен отменять санкции против КНДР.