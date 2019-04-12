Токио, 13 апреля, 2019, 01:31 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп захотел посетить турнир по сумо в ходе грядущей поездки в Японию в конце мая, сообщает агентство Kyodo.

Утагава Кунисада. Триптих: Поединок борцов сумо на турнире. 1858

Сообщается, что ассоциация сумо Японии уже готовится к соответствующему мероприятию. По данным агентства, Трамп приедет в Токио 26 мая, в заключительный день весеннего турнира по сумо на кубок императора. Отмечается, что именно в этот день на турнире происходят самые зрелищные схватки.

Как сообщало ИА REGNUM, американский лидер Дональд Трамп намерен посетить Японию в конце мая. В ходе своей поездки Трамп встретится с премьер-министром страны Синдзо Абэ, а также с новым японским императором Нарухито.