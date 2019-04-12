Тирасполь, 13 апреля, 2019, 00:59 — ИА Регнум. «12 апреля — по сути, второй день рождения города Тирасполь», — заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский на митинге, посвящённом 75-й годовщине освобождения приднестровской столицы от немецко-румынских захватчиков, передает ИА REGNUM.

President.gospmr.org Знамя Победы на здании Государственного театра драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой. Тирасполь

«Не было бы этой даты — не было бы дальнейшей истории города и не было бы Приднестровья как такового», — добавил глава государства.

Он заметил, что сегодня в некоторых странах предпринимаются попытки девальвировать вклад Советского Союза в победу над фашизмом. «Подвиг советского народа ставится под сомнение. В некоторых государствах сносятся памятники советским войнам, разграбляются могилы, пытаются реабилитировать фашизм и нацизм. Даже пытаются реабилитировать тех, кому вынесен приговор Нюрнбергского трибунала. Это трагедия сегодняшнего дня, но мы можем противостоять этому, противостоять нашей памятью», — сказал Красносельский.

Выступивший на мероприятии посол России в Молдавии Олег Васнецов отметил, что сегодня важно противостоять попыткам переписывания истории. «Ваш подвиг останется в наших сердцах, в нашей памяти», — сказал Васнецов, обращаясь к приднестровским ветеранам.

На состоявшейся после митинга встрече Красносельский и Васнецов говорили о том, что Великая Отечественная война и победа в ней — это то, что «по-прежнему объединяет народы и государства, разрозненные сегодня геополитикой, но навсегда связанные общим героическим прошлым».

«У нас одна общая Победа — победа над фашизмом. Советский народ, который объединял людей разных национальностей, выиграл в этой войне и дал возможность Европе развиваться без фашизма и нацизма. Это важно помнить и напоминать об этом тем, кто пытается поставить под сомнения великий подвиг советского народа», — отметил Вадим Красносельский.

Российский посол рассказал, что ему запали в душу слова одного из ветеранов. «Мы шли. Моросил дождь. Он сказал, что очень хорошо, что идет дождь, а не падают бомбы. Это действительно огромная заслуга этих людей, огромная заслуга тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Память о них, бесспорно, надо беречь. К великому сожалению, мы сталкиваемся со случаями фальсификации истории, забвения памяти героического подвига советского народа. Совместная задача всех здравых людей — всячески противостоять этому и демонстрировать истинную жертвенность во имя Великой Победы», — подвел итог российский дипломат.